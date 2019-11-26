В Луцке двое пограничников продавали наркотики

Военнослужащим теперь грозит до 10 лет тюрьмы

/ Фото: dpsu.gov.ua

На Волыни двое военнослужащих Луцкого пограничного отряда попались на продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчины сбывали в городе крупные партии амфетамина и марихуаны. Им уже сообщили о подозрении. Теперь им грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Донецкой области следователи Государственного бюро расследований передали в суд дело сотрудника Службы безопасности Украины, которого обвиняют в продаже каннабиса.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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Кроме того, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы писали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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