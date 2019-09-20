В Луцке горел военный госпиталь

В результате ЧП жертв и пострадавших нет

/ Фото: Pixabay

Ночью, 20 сентября,на Волыни возник пожар в здании Луцкого гарнизонного военного госпиталя. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

"20 сентября в 02 час. 25 мин. в г. Луцьк по ул. Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 05 час. 00 мин. спасатели ликвидировали пожар на площади 500 кв.м.

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Добавляется, что в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

"Причины пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Волынской области", — резюмировали в сообщении пресс-центре.

Также мы писали про пожар в одесской гостинице "Токио Стар". В результате инцидента погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре. Одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар". А также главному инженеру одесской гостиницы.

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