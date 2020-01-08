В Луцке из окна многоэтажки выпали две юные сестры: одна погибла

/ Фото: Волинські новини

На улице Конякина в Луцке из окна многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девушки. Одна из них погибла на месте, об этом сообщает Главное управление полиции в Волынской области.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа многоэтажки. В результате падения одна девушка погибла, вторую – госпитализировали в отделение реанимации", – рассказали правоохранители.

Также сообщается, что пострадавшие – жительницы Луцкого района и Винницкой области. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает издание ВолыньPost, по предварительной информации, девушки были сестрами. Известно также, что их родители живут в селе Лище Луцкого района.

По словам соседей девушек, сестры в доме жили примерно два месяца. Они – студентки Луцкого центра профессионально-технического образования. На днях к ним приехала еще одна сестра из Нововолынска. Вероятно, именно она и одна из двух родных сестер и выпали из окна многоэтажки, отмечает издание.

Как сообщали "Сегодня", в одном из спальных районов Киева произошла трагедия. На улице Киото, 9, (Деснянский район столицы) мужчина выпал из окна на лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома вместе со стеклом. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Также ранее в Киеве были найдены убитыми две девушки: 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, которую она сдавала в аренду, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

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