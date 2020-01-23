В Луцке мать бросила на улице коляску с ребенком

/ Фото: Нацполиция

В Луцке к сотрудникам патрульной полиции обратились жители города с сообщением о том, что поздним вечером на улице стоит коляска с маленьким ребенком, возле которой нет взрослых.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, удалось выяснить, что девочку в легкой одежде оставили на улице без присмотра.

"Девочка была в легкой одежде. Нам сообщили, что она находилась на улице приблизительно с 14 часов, потом ее кто-то забрал, и лишь через несколько часов сообщили в полицию", – рассказал один из инспекторов.

Полицейские начали розыск родителей малышки, а соседи тем временем отогрели и накормили девочку.

"Через некоторое время патрульные обнаружили на улице Ровенской мать с сожителем, которые имели признаки опьянения. Пояснить, где ребенок, женщина не могла. Ее с товарищем освидетельствовали в наркодиспансере: состояние сильного опьянения подтвердилось", – говорится в сообщении.

Копы написали рапорт о происшествии и передали его в отделение для дальнейшего рассмотрения. Девочку доставили в инфекционное отделение, из которого позже сообщили, что с малышкой сейчас находится родственница, а угрозы жизни ребенка нет.

Напомним, недавно в Одессе пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

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