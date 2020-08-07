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В Луцке младенец впал в кому после прививки: что говорят врачи

7 августа, 15:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Состояние ребенка тяжелое

В Луцком роддоме мальчик, который родился шесть дней назад, впал в кому через два часа после прививки от гепатита В. Сейчас он в реанимации – состояние тяжелое.

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Как сообщает телеканал "Аверс", медики предполагают, что это связано с тяжелым течением беременности его матери. Женщина также переболела СOVID-19. Ребенка доставили в Волынскую областную детскую больницу.

Но отец новорожденного Юрий Мороз обратился в полицию с заявлением о халатности медиков. По его словам, ребенок родился в Луцком роддоме 1 августа весом 3 кг 180 гр. Мужчина лично присутствовал во время родов.

Мальчик был здоровым и уже 4 августа роженицу с малышом должны были выписывать. Однако 3 августа ребенку сделали прививку от гепатита В, а через несколько часов он начал задыхаться.

"Ночь такую, как я пережил, не пожелаю никому", – сказал отец малыша.

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Со своей стороны медики проблемы со здоровьем ребенка, среди прочего, видят и в том, что мама во время беременности переболела коронавирусом.

"Сложный сам ход беременности. Мама перенесла серьезное заболевание COVID-19. Прививка была сделана в 13:00, а ухудшение произошло в 18:00. В инструкции, исследованиях – абсолютно никаких побочных действий вакцина гепатита В не имеет. Осложнения было от течения беременности и заболевания женщины во время беременности", – заверила заместитель директора по неонатологии роддома Елена Курак.

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Ее мнение разделяет и заместитель гендиректора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по неонатологии Оксана Чопко, отмечая, что ухудшение состояния новорожденного ребенка связано со сложным течением беременности женщины.

"Мальчик имеет признаки поражения центральной нервной системы, обусловленного кислородным голоданием. На том фоне развился отек головного мозга и судорожный синдром. Сейчас благодаря лечению судом нет, но ребенок еще остается на искусственной вентиляции легких и противосудорожные еще получает", – сказала Чопко.

Однако отец мальчика убежден – причиной несчастья с его сыном является именно вакцина от гепатита В и халатность медиков. Мужчина обратился у правоохранителям, чтобы те расследовали инцидент.

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Ранее мы сообщали, что в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке.

Также в роддоме Ровно младенец впал в кому – мать обвиняет медиков. Подробности в видеосюжете:

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прививка реанимация Луцк младенец кома вакцина Западная Украина
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