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В Луцке не будут усиливать карантин: что останется открытым

22 июня, 23:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Все детсады в полной мере обеспечены масками, антисептиками и дезрастворами

На территории Луцка не будут усиливать карантин.

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Об этом в Facebook заявил советник Луцкого городского главы Игорь Полищук.

"Мы не будем закрывать детские сады и спортзалы, ведь в садиках города ситуация сегодня спокойная и контролируемая, все садики в полной мере обеспечены масками, антисептиками и дезрастворами, зарегистрированных актуальных случаев заболевания коронавирусом среди работников садов и детей нет. То же самое касается и спортзалов", – говорится в сообщении.

По словам советника, закрытие детсадов будет означать невозможность работать и зарабатывать деньги для своей семьи для большого количества людей, которым не с кем оставить детей.

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"А в спортзалах города работают сотни работников, которые зарабатывают средства для своих семей и во многих из-за карантина запасы ресурсов уже давно закончились", – заметил он.

Заметим, что 22 июня соответствующее решение об усилении карантина приняла Волынская облгосадминистрация. Ранее в Камень-Каширском районе Волынской области заразились прихожане церкви.

Всего в Волынской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 1852 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 70 новых случаев инфицирования. Вылечить от COVID-19 удалось 551 волынянина. А для 52 человек болезнь закончилась летально.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Волынь Луцк детсад усиление спортзал коронавирус

Источник: Сегодня

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