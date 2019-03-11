В Луцке ночью сожгли два автомобиля
Транспортные средства принадлежали женщине – адвокату и ее супругу
В Луцке в ночь на 11 марта сожгли автомобили адвоката Яны Чуриной и ее мужа. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью сожгли мой автомобиль марки Renault, а также автомобиль марки Skoda, который принадлежит моему мужу, машинs находились в нашем дворе. Работники полиции установили причину – умышленный поджог", – сказано в сообщении.
По словам потерпевшей, накануне происшествия ее семье угрожали.
Ранее на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.
А недавно в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.
Также мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.
Также мы писали, что во Львове мужчина, с деревянной доской в руках разбил припаркованное авто Toyota Corolla. Копы его задержали, но затем отпустили. После этого он поджег тот самый автомобиль Toyota Corolla, машина была полностью охвачена огнем. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.
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