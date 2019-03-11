В Луцке ночью сожгли два автомобиля

Транспортные средства принадлежали женщине – адвокату и ее супругу

Фото: Facebook

В Луцке ночью сожгли два автомобиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/633/21c/5c863321c4096.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/633/21c/5c863321c4096.png 2019-03-11T12:08:38+02:00 Запад Транспортные средства принадлежали женщине - адвокату и ее супругу

В Луцке в ночь на 11 марта сожгли автомобили адвоката Яны Чуриной и ее мужа. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.





"Сегодня ночью сожгли мой автомобиль марки Renault, а также автомобиль марки Skoda, который принадлежит моему мужу, машинs находились в нашем дворе. Работники полиции установили причину – умышленный поджог", – сказано в сообщении.

По словам потерпевшей, накануне происшествия ее семье угрожали.

Ранее на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

А недавно в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Также мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

Также мы писали, что во Львове мужчина, с деревянной доской в руках разбил припаркованное авто Toyota Corolla. Копы его задержали, но затем отпустили. После этого он поджег тот самый автомобиль Toyota Corolla, машина была полностью охвачена огнем. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.

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