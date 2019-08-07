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В Луцке обстреляли попавшую в ДТП легковушку

Сегодня, 15:20

Водитель после аварии бросил машину просто посреди улицы

В Луцке неизвестные расстреляли оставленный на улице автомобиль Mercedes. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, водитель легковушки на этой неделе совершил ДТП и просто оставил машину посреди улицы. При этом он снял номерные знаки и убежал. Автомобиль простоял под открытым небом несколько дней, пока о нем не начали писать горожане в соцсетях.

Стреляли уже в пустую машину, вероятно, хулиганы – предполагают правоохранители. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"По поводу дополнительных повреждений данного транспортного средства в полицию никто не обращался. Однако по публикациям в сети интернет полиция внесла сведения в журнал единого учета заявлений граждан об уголовных правонарушениях", – сообщил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский.

Напомним, не так давно в Тернополе конфликт между водителем автомобиля и велосипедистом закончился стрельбой

А в Береговском районе Закарпатья во время конфликта на дороге один из водителейприменил травматический пистолет.

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ДТП Луцк обстрел легковушка автомобиль

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