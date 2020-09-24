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В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора

24 сентября, 10:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина перепрыгнул через турникет и выбежал на улицу

В Луцке подсудимый сбежал из здания суда. Его вместе с сообщником обвиняют в краже, хулиганстве, разбое, незаконном обращении с оружием и угоне автомобиля. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщает "Суспільне", 23 сентября в Луцком городском районном суде мужчине изменили меру пресечения – с домашнего ареста на содержание под стражей. Уже после заседания обвиняемый решил избежать наказания. В холле мужчина воспользовался отсутствием конвоиров и убежал, перепрыгнув через турникет на входе.

Судебные охранники бросились догонять обвиняемого. Погоня продолжалась менее 10 минут. В ходе преследования они применили пистолет Форт-17Р. Мужчину задержали и передали копам.

"Мы передали данного мужчину правоохранительным органам и непосредственно сейчас правоохранительные органы занимаются обвиняемым", – рассказала пресс-секретарь территориального управления Службы судебной охраны Евгения Ковтун.

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Ранее мы сообщали, что в Черниговском СИЗО подростки избили сотрудника и попытались сбежать.

Также напомним, в тюрьме под Харьковом заключенных охраняет конь со звездой во лбу.

В тюрьме под Харьковом зеков охраняет конь со звездой на лбу

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