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В Луцке остановилось колесо обозрения – люди оказались в ловушке

23 мая, 20:49

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Операция по спасению пассажиров длилась более часа, всего сняли 12 человек

В Луцке во время движения остановилось колесо обозрения – в это время на нем катались более десятка человек.

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Как сообщает ГСЧС, информация об аварии в парке Леси Украинки поступила в 16:00. На колесе находились 12 человек, среди которых 6 детей.

Более часа понадобилось спасателям, чтобы снять всех с аттракциона. В 17:11 удалось всех освободить. В операции участвовали 14 спасателей и 4 единицы техники.

Пострадавших в событии нет.

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Напомним, в Одессе на детской площадке 12-летний ребенок, игравший возле качелей, наткнулся на длинный металлический штырь.

Ранее в курортном поселке Железный Порт Херсонской области мужчина сломал шею на водном аттракционе "Бэтмен".

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