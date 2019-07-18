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В Луцке открылся центр помощи новорожденным

18 июля, 20:50

Открытие состоялось благодаря благотворительной помощи


В Луцке открылся центр помощи новорожденным "Колыбель надежды", который будет работать на базе областного перинатального центра.

Центр был открыт благодаря фонду Виктора Пинчука – для отделения реанимации закупили оборудования на почти семь миллионов гривен, в том числе два аппарата искусственной вентиляции легких для недоношенных малышей.

целом, Фонд Пинчука с 2006 года инвестировал в открытие таких центров более 13 миллионов долларов.

"Когда открывали, оборудование подключили на несколько дней раньше. Сразу родилась двойня: 650 и 750 грамм, два мальчика. Когда первый раз увидел, уже знаю, как выглядят такие детки, а тогда помещались на ладонь. И прямо там объявил, что будем делать это по всей стране", – рассказала Ирина Горавская, и.о. главврача Волынского областного перинатального центра.

Именно это оборудование дает возможность и надежду выходить здорового ребенка, уменьшить случаи инвалидности и смертность среди глубоко недоношенных деток.

Напомним, ранее в Одессе, в детской городской клинической больнице № 3 в Суворовском районе, родильном доме №7 в Киевском районе, а также в роддоме № 1 в Приморском районе открыли "окна жизни", где спасают детей, от которых отказались родители

Благодаря такому "окну жизни" во Львове удалось спасти малыша. Ему было всего три недели от рождения. Мать оставила "на память" лишь детскую соску.

В Минздраве ранее  сообщили, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. Украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.

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Тег Пинчук, младенец, новорожденный, перинатальный центр

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