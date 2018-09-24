В Луцке пенсионера с инвалидностью родственники выселили из дома
Давление общественности помогло лучанину вернуться в родную квартиру
Лучанин Георгий Назарчук, который полторы недели был вынужден жить в автомобиле, вернулся домой благодаря давлению неравнодушных земляков – пенсионера с инвалидностью выселили из квартиры родственники.
Сейчас в распоряжении мужчины – двухкомнатная квартира. Правда, своих пожитков он не раскладывает, поскольку боится, что сын снова выбросит его на улицу.
"Пусть он приедет и скажет: Александрович, или батя, – вон там комната, там все удобства есть – и все", – рассказал пенсионер.
Мужчина признался, что несколько дней назад его Володя уже приезжал: накричал и хотел выбросить вон. Заступились соседи.
"Это не по-христиански, это не по-людски! Так не делают", – говорит соседка Тамара Мазурец.
А до этого 61-летний Георгий полторы недели жил во дворе – в разбитом автомобиле. Туда после больницы его выселили сын и жена. А жилье сдали квартиранту. И именно арендатор пожалел пенсионера, впустил его в квартиру. В комнаты, которые были под замком. Долго ли тут будет жить Георгий – неизвестно. Его сестра волнуется, брата могут незаконно выселить.
"Человек, который все это проводил, не имел право его выписать. Нужно было установить, где он дальше будет жить. Это не просто человек – за ним нужен присмотр, он является инвалидом первой группы", – говорит сестра Георгия Назарчука – Дина Собковская.
От имени пенсионера женщина подала иск на его сына и жену, мол, те украли паспорт и аннулировали прописку. Также подозревают, что сын Георгия незаконно снял с себя опекунство, потому что хотел бесплатно устроить отца в интернат.
"В июне сын обратился к нам со своей женой, чтобы отца могли поселить в доме-интернате. На комиссии о бесплатном поселении в интернат им было отказано и предложено поселить их отца на платной основе", – отметила Виктория Майборода, директор Департамента социальной политики Луцка.
Цена вопроса – шесть с половиной тысяч гривен. Родственники платить не стали, и Георгий оказался в машине. Соседи подняли шум, привлекли журналистов. Обещают помогать и в дальнейшем.
"Я соседей благодарю. Сколько буду жить, то буду благодарен", – говорит Георгий Назарчук, инвалид первой группы.
Соседи помогают Назарчуку с продуктами, над его пропиской работают адвокаты. Единственная проблема – нет пандуса, а из-за проблем со здоровьем Георгий не выходит на улицу.
Напомним, ранее в городе Вольногорск Днепропетровской области полиция задержала подростков, которые избили пенсионера и завладели его автомобилем.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.
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