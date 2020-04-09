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В Луцке подстрелили девушку, которая стояла на балконе

9 апреля, 14:53

Тина Наринецкая

Пострадавшая даже не видела стрелка

В Луцке в 16-летнюю девушку, которая стояла на балконе, стреляли из пневматического оружия. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмированным плечом. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Жуткий инцидент произошел 8 апреля на улице Кравчука. Все произошло так неожиданно, что девушка даже не увидела стрелка. Откуда стреляли, несовершеннолетняя тоже не заметила. На данный момент известно только то, что в нее стреляли из пневматического оружия.

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На месте инцидента уже работали следователи. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства по ст. 296 УК.

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Кроме того, недавно перестрелка произошла в Черновцах. В этой стрельбе погиб местный житель – мужчине было всего 33 года. Виновнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также недавно в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания появилось в Сети.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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ранение стрельба девушка Луцк балкон госпитализация волынская область

Источник: УНИАН

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