В Луцке подстрелили девушку, которая стояла на балконе

В Луцке в 16-летнюю девушку, которая стояла на балконе, стреляли из пневматического оружия. Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмированным плечом. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Жуткий инцидент произошел 8 апреля на улице Кравчука. Все произошло так неожиданно, что девушка даже не увидела стрелка. Откуда стреляли, несовершеннолетняя тоже не заметила. На данный момент известно только то, что в нее стреляли из пневматического оружия.

Реклама

На месте инцидента уже работали следователи. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства по ст. 296 УК.

Кроме того, недавно перестрелка произошла в Черновцах. В этой стрельбе погиб местный житель – мужчине было всего 33 года. Виновнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также недавно в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания появилось в Сети.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама