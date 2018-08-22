В Луцке после ремонта асфальта по придомовой территории ездят грузовики: жители страдают от шума

Люди переживают за своих детей, ибо автомобили ездят даже по тротуарам

В Луцке один из дворов после того, как там поменяли асфальт, превратился на проездной. Теперь по придомовой территории круглосуточно ездят даже грузовики, а местные жители страдают от постоянного шума.

Длина отремонтированного двора чуть больше ста метров, а ширина – всего три. Здесь, как говорят местные жители, еле разминаются пешеходы с велосипедистами. Но автомобилисты это проблемой не считают и ездят тут на большой скорости. Местные жители опасаются за жизнь своих детей. Из-за этого люди перекрыли дорогу клумбой, но и та простояла недолго.

В свою очередь, возмущенные жители ходили на прием в мэрию, писали письма коммунальщикам, чтобы те поставили запрещающие знаки на въезде во двор. Но это все оказалось бесполезным. В мэрии заявили, что перекрывать заезды нельзя.

"В соответствии с пожарными нормами, всегда должно быть два проезда на одну улицу. Не дай Бог, пожар или катастрофа, чтобы был альтернативный подъезд. Жители не имеют права отгораживаться и запрещать движение автотранспорту по данной территории", – рассказал Юрий Крась, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцка.

Кроме того, за препятствование проезду автомобилям жителей могут привлечь к ответственности. Коммунальщики предупреждают: если первый раз блокировки движения людям сошли с рук, то в дальнейшем они обратятся в полицию. Сами же жители готовы выйти даже на акцию протеста, ибо из-за того, что в дворе ездят грузовики, их дома постепенно покрываются трещинами.

Ранее мы писали о том, что жители села Геронимивка под Черкассами перекрыли дорогу государственного значения, которую не ремонтировали уже десятилетие. Протестующие уверяют, что ездить по разбитой вдребезги трассе из села в Черкассы уже нет сил.