В Луцке появился четвероногий библиотекарь: лабрадор Пуша прививает детям любовь к чтению

А еще Пуша помогает деткам с инвалидностью

Пока соцсети удивляются тому, как пес пограничников научился отвечать на "Слава Украине", четвероногий библиотекарь – необычный работник появился в читальном зале Луцка. Школьников встречает лабрадор по кличке Пуша. Пес-книголюб стал безумно популярным. И новостям "Сегодня" показал, как поощряет школьников читать.

"Жила-была красная лягушка", – Эмилия Сокол читает сказку необычному слушателю.

Школьницу внимательно слушает лабрадор Пуша.

"Мне нравится заниматься с собакой. Она очень хорошая. Я буду больше читать. Приходить в библиотеку и читать Пуше", – говорит Эмилия.

Черный лабрадор регулярно проводит занятия в библиотеке. И стал очень популярным – от школьников нет отбоя. Главная задача Пуши – внимательно слушать детей. Собака-библиотекарь должна стимулировать их оторваться от гаджетов и больше читать.

Но стоит отметить, что Пуша не только работает библиотекарем, а уже второй год помогает детям с инвалидностью.

"При тактильном прикосновения к собаке, ладошка открывается, появляется мотивация встать на ножки. В чтении – есть детки мотивируются после занятий к чтению", – рассказывает Ольга Киричук, хозяйка Пуши. В тренде Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

А пока одна группа учащихся читает Пуше, другая – производит различные поделки.

Алла Ефремова директор Волынской областной библиотеки для юношества:

"Дети уходят с этих занятий с двумя положительными эффектами. Общение с собачкой, а второе – получают поделки, изготовленные собственноручно на память об этом занятии".

Но самый главный эффект для детей от встречи с четвероногим терапевтом – читать значительно лучше, чем сидеть в интернете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что домашних животных в Украине будут регистрировать. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2351, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними.

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