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Алкоголь в крови превышал норму в 25 раз. В Луцке мужчина угнал машину с помидорами (видео)

30 июня 2021 11:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

29-летнему мужчине не удалось скрыться от правоохранителей, теперь ему предстоит ответить за свой поступок

В Луцке посреди ночи нетрезвый мужчина угнал микроавтобус с шестью тоннами помидоров.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Евгения Кравец, машину удалось разыскать в одном из пригородных сел.

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"В транспортном средстве патрульные обнаружили 29-летнего мужчину, который пытался скрыться с места происшествия. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия показало, что мужчина находился в состоянии опьянения. Стрелки алкотестера показывали в небо, что равняется 5 промилле. Это превышение в 25 раз", – сказала представитель патрульной полиции Волыни Валентина Мельник.

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Ранее мы сообщали, что недавно в Киевской области задержали угонщиков авто.

Также напомним, во Львове автоугонщик прятался от копов в сугробе.

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