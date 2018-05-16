В Луцке пятилетний мальчик за рулем авто наехал на людей

Выскочил на тротуар и изрядно напугал людей автомобиль в Луцке. Он наехал на пешехода, затем обошел витрину магазина и уперся в дерево.

За рулем был 5-летний мальчик, отец которого вышел в магазин. Только чудом обошлось без пострадавших. Пешеход, на которого наехал ребенок за рулем, отделался испугом.

Напомним, в Харьковской области пьяный мужчина угнал грузовой автомобиль и повредил электроопору и газовую сеть. В результате происшествия без газа остались жители населенного пункта. По данным полиции, к правоохранителям обратился 48-летний житель Зачепиловского района, который сообщил, что у него украли КамАЗ, который стоял на территории складов в селе Нагорное. Как выяснилось, автомобиль угнал 30-летний наемный рабочий.

Также мы писали, что под Одессой водитель пожертвовал своей иномаркой, чтобы спасти женщину с младенцем от КамАЗа без тормозов. По словам очевидцев, в это время на зеленый свет начала переходить дорогу женщина с коляской, в которой был младенец. Тогда водитель серебристого Hyundai резко вырулил, подставив свою иномарку под удар мощного КамАЗа. Таким образом удалось остановить грузовик и избежать человеческих жертв.