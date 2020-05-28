В Луцке работник больницы снимал порно: как его наказали

В Луцке судили охранника районной больницы, который снимал порно и продавал его в интернете. Об этом говорится в приговоре горрайонного суда.

Как выяснилось, изготовлением и распространением таких фото и видео мужчина занимался с сентября 2016 года. Разоблачили его в конце января этого года. Порнографию он продавал в интернете.

Так как обвиняемый искренне раскаялся в содеянном, с ним утвердили соглашение. Сначала суд назначил мужчине наказание на срок три года, а потом поменяли его на один год условно.

Ранее мы рассказывали, что в Вольногорске Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая более двух лет снимала порно со своей четырехлетней дочерью. Теперь ей грозит немалый срок за решеткой.

Напомним, недавно Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Также ранее Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов

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