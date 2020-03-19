Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Луцке с подозрением на коронавирус изолировали иностранца: подробности (видео)

19 марта, 10:23

Тина Наринецкая

Анализы мужчины уже отправили в Киев

В Луцке с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали гражданина Турции. Об этом рассказал главный врач Волынской инфекционной больницы Руслан Морочковський.

"Он гражданин Турции, был в рейсе, ибо дальнобойщик. Прибыл из территории России, был в Москве. Скорее всего, как мы поняли, возвращался назад домой. Вчера заболел, с чем и обратился. Тут проездом был. На сегодняшний день состояние ближе к удовлетворительному. Признаков пневмонии нет", – заявил врач.

Реклама

У 35-летнего иностранца уже отобрали образцы для анализов и отправили их в Киев. Мужчина сейчас находится в изоляции.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 10 из них подтверждены в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области. Еще по одному случаю зафиксировали в в Житомирской и Донецкой области.

Кроме того, с новым обращением из-за коронавируса к украинцамвыступил президент Украины Владимир Зеленский.Это уже второе обращение главы государства к согражданам за два дня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция больницы иностранцы мужчина Луцк госпитализация коронавирус подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11 "подозреваемых"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...