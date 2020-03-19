В Луцке с подозрением на коронавирус изолировали иностранца: подробности (видео)

В Луцке с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали гражданина Турции. Об этом рассказал главный врач Волынской инфекционной больницы Руслан Морочковський.

"Он гражданин Турции, был в рейсе, ибо дальнобойщик. Прибыл из территории России, был в Москве. Скорее всего, как мы поняли, возвращался назад домой. Вчера заболел, с чем и обратился. Тут проездом был. На сегодняшний день состояние ближе к удовлетворительному. Признаков пневмонии нет", – заявил врач.

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У 35-летнего иностранца уже отобрали образцы для анализов и отправили их в Киев. Мужчина сейчас находится в изоляции.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 10 из них подтверждены в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области. Еще по одному случаю зафиксировали в в Житомирской и Донецкой области.

Кроме того, с новым обращением из-за коронавируса к украинцамвыступил президент Украины Владимир Зеленский.Это уже второе обращение главы государства к согражданам за два дня.

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