В Луцке шахтеры из Нововолынска устроили пикет под ОГА

Сегодня, 18:39

Волынские шахтеры выдвинули требования губернатору


У здания Волынской областной государственной администрации около полусотни шахтеров с Нововолынской шахты №10, которую вскоре планируют запустить в действие, устроили пикет, требуя выплаты заработной платы.

Застать губернатора на месте горнякам не удалось, а потому они поднялись в зал заседаний и начали требовать встречи с заместителями Алекандра Савченко. К шахтерам вышел советник губернатора и под давлением митингующих подписал совместное обращение к правительству, а также пообещал съездить с горняками в столицу и поддержать их требования.

"Первое: увеличение финансирования на 2018 год, поскольку сейчас 25 миллионов фактически выбраны. Нужно финансирование на 30 миллионов для того, чтобы мы могли вести работы и говорить о какой-то достройке шахты. Второе – на 2019 год увеличить финансирование в госбюджете до 150 миллионов. Ну и третье – у нас задолженность по зарплате: август, сентябрь, октябрь", – перечислил Сергей Оноприенко, мастер проходческого участка шахты №10.

"Уровень напряжения растет. Те вещи, которые здесь происходят сегодня, – недофинансирование. Понятно, что мы подписали с руководителями профсоюза обращение по поводу встречи, на которой мы хотим осветить вопрос по поводу задолженности по зарплате и проекта достройки шахты", – отметил Александр Киричук, советник главы Волынской ОГА.

Требования шахтеров поддержал и глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Он убежден, что государство должно создать привлекательные условия для инвесторов, которые будут вкладывать деньги в развитие шахт. 

"В отношении рынков сбыта необходимо предусмотреть условия для приоритетного использования на теплоэлектростанциях украинского угля и не платить бешеные деньги на приобретение зарубежного угля, который иногда не лучшего качества, чем украинский", – рассказал он.

Напомним, ранее трассу Тернополь – Хмельницкий перекрыли сотрудники тернопольского автодора, которые требовали выплатить им зарплату, которую им не выплачивали пять месяцев.

Также мы сообщали о том, как в Харькове больные диабетом вышли на митинг к стенам мэрии, требуя выделить деньги на закупку инсулина – в городе уже несколько месяцев существуют проблемы с выдачей препарата из-за нехватки средств, в которой городские власти винят Минздрав.
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Источник:

"Сегодня"

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