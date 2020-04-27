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В Луцке спасатели разбили теплотрассу ради спасения собаки и щенков (видео)

27 апреля, 16:10

Екатерина Степаненко

Коммунальщики, ремонтировавшие трубы, чуть не превратили их в могилу для бездомной собаки

История спасения со счастливым финалом произошла в Луцке. Там раскопанная теплотрасса чуть не стала могилой для бездомной собаки и шести ее щенков. Беду предотвратили небезразличные местные жители. Когда коммунальщики взялись закапывать траншею с отремонтированными трубами, прохожие услышали визг. Они и уговорили мастеров разбить кирпичную кладку, сорвать плиты и ждать, пока приедут спасатели. В течение двух часов чрезвычайники доставали из-под земли собаку и шесть пушистых комочков. Сейчас они находятся под опекой волонтеров. Уже вскоре семейство стерилизуют и раздадут новым хозяевам.

"Было холодно, и животные прятались к трубам теплым. А собака умная: поняла, что она и щенки выживут только в тепле. Благодарна спасателям за их работу. Они уравновешены, спокойны, знают свою работу", – говорит одна из волонтеров.

А тем временем в США массово разбирают собак из приютов. В заведениях, которые раньше были переполнены, буквально не остается животных. Директора учреждений прямо связывают такой всплеск любви к собакам с карантином. Мол, с животным проводить время в изоляции веселее, кроме того появляется повод выйти на прогулку на улицу.

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собаки собака спасатели Луцк теплотрасса щенки

Источник: Сегодня

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