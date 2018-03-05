В Луцке супруги-предприниматели раздают хлеб нуждающимся

В Луцке супруги-предприниматели бесплатно раздают хлеб нуждающимся. Такую акцию проводят каждую субботу на одном из городских рынков, хотя сами продуктами не торгуют. А недавно, рассказывает мужчина, к нему обратилось несколько семей из Европы и США. Они узнали о добром деле и предложили открыть счет, куда уже поступили первые пожертвования.

Напомним, 40 компьютеров и оргтехнику на сумму почти 600 тысяч гривен получила в подарок Национальная детская специализированная больница "Охматдет" от "Charity Team" – благотворительной организации, основанной женами футболистов донецкого "Шахтера".

"К нам обратились представители "Охматдета" с просьбой приобрести необходимую компьютерную технику. В наше время технологии в медицине играют такую же важную роль, как и лекарства. Поэтому мы прониклись этой идеей и решили помочь. Большую часть средств выделили непосредственно футболисты "Шахтера", остальные расходы взяли на себя наши друзья, которые помогали с закупкой компьютеров", – говорит Юлия Пятова, супруга вратаря "Шахтера".

Ранее "Charity Team" обеспечили "Охматдет" медикаментами на сумму более 100 тысяч гривен, а также организовали для маленьких пациентов больницы новогодний утренник с подарками, развлечениями и сказочными героями.