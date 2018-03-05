В Луцке супруги-предприниматели раздают хлеб нуждающимся

Сегодня, 17:21

Акция проходит каждую субботу


В Луцке супруги-предприниматели бесплатно раздают хлеб нуждающимся. Такую акцию проводят каждую субботу на одном из городских рынков, хотя сами продуктами не торгуют. А недавно, рассказывает мужчина, к нему обратилось несколько семей из Европы и США. Они узнали о добром деле и предложили открыть счет, куда уже поступили первые пожертвования.

Напомним, 40 компьютеров и оргтехнику на сумму почти 600 тысяч гривен получила в подарок Национальная детская специализированная больница "Охматдет" от "Charity Team" – благотворительной организации, основанной женами футболистов донецкого "Шахтера".

"К нам обратились представители "Охматдета" с просьбой приобрести необходимую компьютерную технику. В наше время технологии в медицине играют такую же важную роль, как и лекарства. Поэтому мы прониклись этой идеей и решили помочь. Большую часть средств выделили непосредственно футболисты "Шахтера", остальные расходы взяли на себя наши друзья, которые помогали с закупкой компьютеров", – говорит Юлия Пятова, супруга вратаря "Шахтера".

Ранее "Charity Team" обеспечили "Охматдет" медикаментами на сумму более 100 тысяч гривен, а также организовали для маленьких пациентов больницы новогодний утренник с подарками, развлечениями и сказочными героями.
благотворительность, хлеб, Луцк

Вы сейчас просматриваете новость "В Луцке супруги-предприниматели раздают хлеб нуждающимся". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психология

Согласно традиции, в этот день в последний раз катались с горок. Фото: pixabay

День Катыша: традиции и запреты необычного праздника

Сегодня, 06:33

В этот вечер нельзя смотреть на небо. В народе это считалось плохой приметой

Роман Рубченко

Благотворительность

2 Марта, 11:25

Загрузка...

Запад

Во время заседания. Фото: vgolos.com.ua

Потасовка в Луцком горсовете: депутаты 12 часов спорили о земельньных участках

1 Марта, 13:05

Скандал возник среди депутатов горсовета из-за передачи в аренду коммунальной земли

Футбол

Детская больница "Охматдет" снова получила подарки от жен футболистов "Шахтера"

Жены футболистов "Шахтера" подарили 40 компьютеров "Охматдету" на 600 тысяч гривен

1 Марта, 13:01

Команда вторых половинок "горняков" презентовала детской клинике компьютеры и оргтехнику

Недвижимость

Обманутые вкладчики в Луцке своими силами достроили дом

22 Февраля, 23:03

Банкротство застройщика случается нередко, а необходимых документов и разрешений нет у каждой четвертой фирмы, говорят юристы

Донбасс

Фото: police.dn.ua

С Донбасса в Харьков везли "хлебную взрывчатку"

22 Февраля, 11:42

Правоохранители задержали мужчину с опасным грузом
Загрузка...