В Луцке у известного врача-гинеколога после смерти обнаружили коронавирус

В Луцке умер известный волынский врач-гинеколог Орест Тимчак. Коронавирусную инфекцию у медика подтвердили уже после его смерти, сообщает местное издание ВолиньPost.

Мужчина долгие годы работал в Волынской областной клинической больницы. Вирус унес жизнь врача 29 марта в инфекционной больнице. Как уверяют источники издания, о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения.

А вот в Волынской ОГА уверяют, что, когда тело врача отдавали родственникам, им уже было известно, что коронавирус подтвердился. Родным объяснили, что на них лежит ответственность за соблюдение санитарных норм при погребении.

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Это – не единственная смерть в этой больнице. 30 марта скончался еще один местный медик – врач-анестезиолог Овчаров Тарас Викторович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. О причинах смерти врача пока ничего не известно.

Тарас Овчаров. Фото: vokl.com.ua

"Сегодня из жизни ушел наш хороший друг, врач-анестезиолог Волынской областной клинической больницы Овчаров Тарас Викторович, ему был всего 41 год. Царствие небесное", – говорится в сообщении.

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