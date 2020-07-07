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В Луцке умер офицер полиции, получивший травмы в ДТП

7 июля, 12:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейский попал в аварию, патрулируя улицы города

В Луцке умер офицер полиции Александр Волошин, который получил тяжелые травмы в аварии, патрулируя улицы города.

Об этом сообщили на официальной странице Патрульной полиции Украины.

"Вчера утром (6 июля – Ред.), во время патрулирования на улице Владимирской, в Луцке, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии служебного автомобиля Mitsubishi Outlender. В результате 25-летнего младшего лейтенанта полиции Александра Волошина госпитализировали", - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь офицера не удалось – травмы, полученные им в аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

"7 июля он умер в больнице, так и не придя в сознание", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в ужасном ДТП на трассе Киев – Чоп погиб 46-летний патрульній из Броваров Руслан Синьков.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции.

Смотрите также видео, как в Одессе фура на ходу потеряла прицеп:

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ДТП умер Луцк полицейский патрульный

Источник: Сегодня

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