В Луцке в пиццерии отравились посетители: 10 пострадавших

Все пострадавшие находятся в больнице

Фото: Pixabay

В Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, люди попали в областную инфекционную больницу в течение 11-12 июля. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 7:00 15 июля в лечебном заведении находится 10 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

Кроме того, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

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