Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Луцке возле ОГА гулял голый мужчина: на место прибыли полицейские (фото)

5 октября, 15:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители вызвали "скорую"

В Луцке на одной из центральных площадей города мужчина гулял голышом. Его задержали правоохранители.

Реклама

Об этом сообщают "Волынские Новости".

Событие прокомментировала пресс-служба патрульной полиции. Полицейские отметили, что 1 октября патрульным поступил вызов о том, что вблизи ОГА на Киевской площади находился гражданин без одежды. Также очевидцы рассказывали, что человек странно себя ведет.

На место происшествия прибыли патрульные, они вызвали "скорую". Также с мужчиной работали следователи.

фото: Анатолий Котляревский
Реклама

фото: Анатолий Котляревский

В тренде
Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

Напомним, в Киеве под балконами жилого дома мужчина полчаса стоял полностью голым. При этом незнакомец звал "творца", а когда полиция пыталась его задержать, он заявил, что является свободным человеком.

Кроме того, ранее в столице водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

задержание Луцк ОГА голый нарушитель
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский прогулялся по Черновцам и послушал уличного музыканта (видео)
Зеленский прогулялся по Черновцам и послушал уличного музыканта (видео)Запад
Во Львове от осложнений от коронавируса умер врач
Во Львове от осложнений от коронавируса умер врачЗапад
Похороны Виталия Вильхового – курсанта, погибшего в катастрофе Ан-26 (фото)
Похороны Виталия Вильхового – курсанта, погибшего в катастрофе Ан-26 (фото)Запад
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Украине выпал первый снег: видео
В Украине выпал первый снег: видеоУкраина
Застрелила двух дочек и покончила с собой: львовские копы расследуют трагедию
Застрелила двух дочек и покончила с собой: львовские копы расследуют трагедиюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять