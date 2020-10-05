В Луцке возле ОГА гулял голый мужчина: на место прибыли полицейские (фото)

В Луцке на одной из центральных площадей города мужчина гулял голышом. Его задержали правоохранители.
Об этом сообщают "Волынские Новости".
Событие прокомментировала пресс-служба патрульной полиции. Полицейские отметили, что 1 октября патрульным поступил вызов о том, что вблизи ОГА на Киевской площади находился гражданин без одежды. Также очевидцы рассказывали, что человек странно себя ведет.
На место происшествия прибыли патрульные, они вызвали "скорую". Также с мужчиной работали следователи.
Напомним, в Киеве под балконами жилого дома мужчина полчаса стоял полностью голым. При этом незнакомец звал "творца", а когда полиция пыталась его задержать, он заявил, что является свободным человеком.
Кроме того, ранее в столице водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.
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