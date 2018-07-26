В Луцке задержали чиновника архитектурно-строительной инспекции

Начальник требовал от местного предпринимателя четыре тысячи долларов взятки

В Луцке на взятке задержали начальника одного из отделов Управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя четыре тысячи долларов. Деньги должны были передать через посредника", – сообщают в пресс-службе СБУ.

За указанную сумму злоумышленник обещал предоставить разрешение на реконструкцию строительного объекта, площадью более 500 квадратных метров.

Оперативники спецслужбы "взяли" посредника на одной из улиц областного центра при получении всей суммы неправомерной выгоды. Чиновника задержали на рабочем месте.

В рамках начатого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что оперативники СБУ поймали на получении взятки сотрудника одного из подразделений спецслужбы Волыни. Задержали "коллегу" в Луцке во время получения от бизнесмена очередной взятки в размере трех тысяч долларов".

Также в Волынской области разоблачили участкового офицера полиции ГУ Нацполиции в области, который получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен от финансового директора одного из хозяйственных обществ. Деньги полицейский требовал за прекращение проверки предприятия, которую он проводил.

А недавно на Волыни разоблачили во время получения взятки в размере 5 тыс. гривен ведущего специалиста областного Управления Госпродпотребслужбы.