В Луцке задержали серийного грабителя с гранатой, который был в розыске

Задержанный в Луцке мужчина находился в розыске за разбой в Херсонской области

В машине задержанного копы нашли гранату. Фото: Нацполиция

В Луцке копы задержали мужчину, который был в розыске по подозрению в совершению разбойного нападения в Херсонской области. Во время обыска в его машине обнаружили гранату, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасную находку и вывезли ее на специальное место хранения, а позже боеприпас будет исследован.

Также в полиции подчеркнули, что задержанный находился в розыске по подозрению по подозрению в совершении "разбоя" на территории Херсонской области. Следователи Луцкого отдела полиции завершили расследование и направили в суд уголовное производство с обвинительным заключением о совершении подозреваемым такого же преступления и в Луцке.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно в Белой Церкви копы задержали грабителей, которых подозревают в том, что они, угрожая игрушечным оружием, отобрали у предпринимателя две тушки индейки. Ограбление произошло на трассе Киев-Одесса, когда пострадавший разгружал товар для продажи.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луцке задержали серийного грабителя с гранатой, который был в розыске". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"