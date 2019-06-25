Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Луцке женщина превратила свою квартиру в свалку

25 июня, 15:55

Из жилья женщины коммунальщики вывезли три автомобиля хлама


В Луцке из одной из квартир жители многоэтажки вывезли три автомобиля хлама. Убирали люди у соседки. Как так получилось – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, жители дома уже более 10 лет воюют с владелицей квартиры, которая вместе со своим сыном превратили жилье в вонючий мусорник. Чтобы зайти в квартиру, уборщики вместе с коммунальщиками даже надели противогазы. Найденные в квартире картон, ветошь, пустые бутылки, пластиковые тары и полиэтиленовые пакеты сбрасывали с балкона несколько часов. Делали это все в присутствии полицейских, которых сами же и вызвали.  

Ранее мы писали, что в Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд. 

Как сообщалось, жители дома в центре Одессы страдают из-за крыс, одна из них упала в коляску к ребенкуПо подсчетам жителей, во дворе живет уже больше сотни грызунов. Люди кивают на 80-летнюю соседку. 

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области 43-летняя женщина устроила свалку в своей квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег женщина, многоэтажка, свалка, Луцк, жилой дом, хлам

Вы сейчас просматриваете новость " В Луцке женщина превратила свою квартиру в свалку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре женщина завалила квартиру хламом и оставила жителей многоэтажки без газа

14 марта, 17:38

Соседи боятся пожара, говорят, живут как на пороховой бочке

Тараканы, мыши, мусор и вонь: жительница многоэтажки в Днепре портит жизнь соседям

5 декабря 2018, 15:32

Женщина собирает хлам и в двух своих квартирах и в подъезде дома

В Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд

29 июня 2018, 06:00

Соседи боятся пожара, говорят, живут как на пороховой бочке

Киевские острова завалены осколками бутылок и шинами

13 июля 2018, 16:38

Волонтеры каждый год ездят убирать мусор

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Как определить, натуральный мед или нет?

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Куркума спасет больные суставы

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь