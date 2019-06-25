В Луцке женщина превратила свою квартиру в свалку

Из жилья женщины коммунальщики вывезли три автомобиля хлама

В Луцке из одной из квартир жители многоэтажки вывезли три автомобиля хлама. Убирали люди у соседки. Как так получилось – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, жители дома уже более 10 лет воюют с владелицей квартиры, которая вместе со своим сыном превратили жилье в вонючий мусорник. Чтобы зайти в квартиру, уборщики вместе с коммунальщиками даже надели противогазы. Найденные в квартире картон, ветошь, пустые бутылки, пластиковые тары и полиэтиленовые пакеты сбрасывали с балкона несколько часов. Делали это все в присутствии полицейских, которых сами же и вызвали.

Ранее мы писали, что в Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд.

Как сообщалось, жители дома в центре Одессы страдают из-за крыс, одна из них упала в коляску к ребенку. По подсчетам жителей, во дворе живет уже больше сотни грызунов. Люди кивают на 80-летнюю соседку.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области 43-летняя женщина устроила свалку в своей квартире.

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