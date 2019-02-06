В Львовской области из окна больницы выпал пациент
Медики несколько часов боролись за жизнь 39-летнего жителя Червонограда, однако безуспешно
В полицию Червонограда 5 февраля около 18.25 поступило сообщение от работников местной больницы о том, что из окна медучреждения выпал пациент.
"39-летний местный житель, который находился на стационарном лечении, выпал из окна шестого этажа. Через несколько часов после падения, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался", – сообщают в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в городе Червоноград Львовской области 13-летний подросток выпал из окна школы. По словам охранника школы, он обнаружил в коридоре парня, который, убегая от него, выпрыгнул из окна третьего этажа и упал на козырек перед входом в школу.
Также мы писали, что в Стрые Львовской области с четвертого этажа районной больницы выпал 67-летний пациент, который проходил лечение в стационарном неврологическом отделении.
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