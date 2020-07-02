В Львовской области копы спасли жизнь истощенной от обезвоживания женщине (видео)

Пенсионерка несколько дней пролежала на полу в своей квартире

Во Львовской области патрульные пришли на помощь 75-летней пенсионерке. Пожилая женщина несколько дней пролежала на полу в собственной квартире без воды и еды.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, обессиленная старушка едва слышно звала на помощь. К счастью, ее услышали соседи и позвонили в полицию. Пенсионерка не могла самостоятельно открыть дверь, а у родственников женщины не было ключей от дома. Поэтому патрульные решили открыть дверь силой, чтобы помочь ей.

Копы обнаружили старушку на полу квартиры. Истощенная женщина говорила неразборчиво. Оказалось, что так она пролежала несколько дней. Патрульные вызвали ей скорую помощь и дали воды. Они вместе с соседями и родственниками дождались медиков. Предварительно, у пенсионерки случился инсульт.

Видео: Министерство внутренних дел Украины

Ранее мы сообщали, что в Киеве патрульные спасли женщину, которая умирала на остановке. Копы поддерживали жизнь киевлянки, пока ехали медики.

Кроме того, под Киевом правоохранители спасли пропавшую бабушку. Женщина потерялась и бродила по улицамв поисках своего дома.

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