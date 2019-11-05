В мэрии Ужгорода идут обыски

Следственные действия касаются выделения земельных участков в 2014 году горсоветом предыдущего созыва

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В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ. Обыски касаются выделения земельных участков в 2014 году Ужгородской мэрией предыдущего созыва. Об этом сообщают на официальной странице горсовета.

Ранее в Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

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Ранее мы писали об обысках в Ужгородской мэрии. Сотрудники прокуратуры и СБУ изымали документы из кабинета заммэра, а также управлений. В областной прокуратуре заявили: их интересует все, что касается земельных вопросов.

Также сообщалось об обысках в кабинетах мэрии Львова, связанных с задержанием начальника управления финансового контроля ЛГС, причастного к получению неправомерной выгоды.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке работников Главного управления Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Они вымогали денежные средства у частного предпринимателя за выделение в собственность земельных участков в Воловецком районе области.

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