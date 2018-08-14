В международном аэропорту "Львов" отменили два рейса компании Ernest
Также задерживаются четыре рейса на Италию той же авиакомпании
Во львовском международном аэропорту сообщили об отмене двух рейсов компании Ernest.
"Рейс ERN278 Львов – Неаполь (плановый вылет 10-25) 14.08.2018 – отменено. Также отменен рейс ERN577 Неаполь-Львов (плановый прилет 16-00) 14.08.2018. Причину авиакомпания не объяснила", – сообщает пресс-служба аэропорта "Львов".
Кроме этого, будет задержан вылет-прилет еще четырех рейсов той же авиакомпании, курсирующих между Львов и Неаполем, а также Миланом, Бергамо и Львовом.
Ранее мы писали, что международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp.
А недавно мы собрали истории туристов, которые оказались заложниками непростых ситуаций как в аэропортах за границей, так и в Киеве.
Также сообщалось, что украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.
В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с представителями туроператоров и авиакомпаний заявил, что туроператора Oasis необходимо лишить лицензии из-за задержки вылетов рейсов украинских туристов.
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