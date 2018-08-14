В международном аэропорту "Львов" отменили два рейса компании Ernest

Сегодня, 12:11

Также задерживаются четыре рейса на Италию той же авиакомпании  

Компания Ernest не сообщила о причинах отмены рейсов. Фото: львовский аэропорт
Компания Ernest не сообщила о причинах отмены рейсов. Фото: львовский аэропорт

Во львовском международном аэропорту сообщили об отмене двух рейсов компании Ernest.

"Рейс ERN278 Львов – Неаполь (плановый вылет 10-25) 14.08.2018 – отменено. Также отменен рейс ERN577 Неаполь-Львов (плановый прилет 16-00) 14.08.2018. Причину авиакомпания не объяснила", – сообщает пресс-служба аэропорта "Львов".

Кроме этого, будет задержан вылет-прилет еще четырех рейсов той же авиакомпании, курсирующих между Львов и Неаполем, а также Миланом, Бергамо и Львовом.

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Ранее мы писали, что международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp.

А недавно мы собрали истории туристов, которые оказались заложниками непростых ситуаций как в аэропортах за границей, так и в Киеве.

Также сообщалось,  что украинские туристы  из-за отмены или задержки авиарейсов не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с представителями туроператоров и авиакомпаний заявил, что туроператора Oasis необходимо лишить лицензии из-за задержки вылетов рейсов украинских туристов.
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"Сегодня"

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