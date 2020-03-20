В Минздраве подтвердили информацию о первом случае заражения коронавирусом во Львове

Лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента 1950 года

Во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Информацию об этом подтвердил Минздрав в Telegram-канале.

Лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента, 1950 года рождения, в течение последних 14 дней вернулся из Германии.

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Пациент изолирован, ему предоставляется лечение.

Сейчас в Украине 27 случаев инфицирования коронавирусом, 3 из них – летальные.

Ранее о первом случае заражения во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в социальных сетях. Якобы, по информации чиновника, инфицированный – врач и в первый день после возвращения из-за границы сдал анализы в частную лабораторию. Мужчина старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов на инфицирование коронавирусом сразу обратился в местную инфекционную больницу.

Садовый утверждает, что мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, чтов Италии скончалась еще одна украинка. Это 60-летняя женщина из Бергамо.

Добавим, что в Италии врачей обязали проводить тесты на COVID-19 после смерти, и потому подтверждение о наличии вируса поступает лишь через несколько дней после смерти человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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