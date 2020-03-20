Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

В Минздраве подтвердили информацию о первом случае заражения коронавирусом во Львове

20 марта, 20:19

Елена Кузьмич

Лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента 1950 года

Во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Информацию об этом подтвердил Минздрав в Telegram-канале.

Лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента, 1950 года рождения, в течение последних 14 дней вернулся из Германии.

Реклама

Пациент изолирован, ему предоставляется лечение.

Сейчас в Украине 27 случаев инфицирования коронавирусом, 3 из них – летальные.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Ранее о первом случае заражения во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в социальных сетях. Якобы, по информации чиновника, инфицированный – врач и в первый день после возвращения из-за границы сдал анализы в частную лабораторию. Мужчина старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов на инфицирование коронавирусом сразу обратился в местную инфекционную больницу.

Садовый утверждает, что мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, чтов Италии скончалась еще одна украинка. Это 60-летняя женщина из Бергамо.

Добавим, что в Италии врачей обязали проводить тесты на COVID-19 после смерти, и потому подтверждение о наличии вируса поступает лишь через несколько дней после смерти человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Львов Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11 "подозреваемых"Запад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...