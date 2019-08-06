В монастыре Тернопольской области нашли древние сокровища 2019-08-06T18:41:52+03:00 Запад Общий вес старинных монет достигает шести килограммов

В городе Збараж Тернопольской области во время земляных работ на территории двора монастыря отцов Бернардинцев на глубине один метр нашли стеклянный сосуд, наполненный польскими монетами 1923-1939 годов. Об этом сообщают в Facebook.

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Вес найденного составляет 6 кг и состоит из монет номиналом от 1 деньги до 1 злотого. После научного исследования данная находка пополнит запасники Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

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Напомним, недавно сообщалось, что найденный на Подоле в Киеве клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики, оказался эпохи Древнего Рима. Как оказалось, клад нашли несколько местных жителей во время высадки фруктовых деревьев возле Воздвиженки, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Ранее сайт "Сегодня" писал том, что на границе с Польшей задержали крупную партию контрабанды старинных монет. Всего правохранители изъяли 375 монет, среди которых были монеты, датированные началом XVIII века.

Также сообщалось, что в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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