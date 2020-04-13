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В Монастыриске вернулись на работу медики, которые перенесли коронавирус

13 апреля, 11:32

Руслан Ровик

Медики дважды сдали анализы на COVID-19, которые дали негативные результаты

В Монастыриском районе Тернопольской области от коронавирусной инфекции выздоровели четверо медиков, которые уже вернулись к работе.

Об этом заявил руководитель районного штаба борьбы с инфекцией Павел Дронь в своем Facebook.

"Сообщаю приятную весть о выходе из коронавирусной зависимости четверых инфицированных после их двойного тестирования – один врач райбольницы, один семейный врач, одна медсестра и одна младшая медсестра", - написал он.

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Также Дронь заверил, что выздоровевшие приступят к работе с 13 апреля.

Отдельно он заявил о том, что в больнице остаются десятки инфицированных людей.

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"В Монастыриском госпитале находятся 32 заболевших (1 – в тяжелом состоянии, 17 – среднем, 14 – легком). В Тернопольской больнице – 3 (средняя тяжесть). 100 инфицированных на самоизоляции (у них легкая бессимптомная форма)", – добавил Дронь.

Стоит напомнить, что ранее в Тернополе впервые вылечили зараженного коронавирусом мужчину. Два теста на COVID-19 пациента показали негативные результаты.

Кроме того, в в Монастыриской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики врачи медсестра коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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