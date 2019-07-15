В Мукачево горели склады "Новой почты"
Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются
На Закарпатье сегодня, 15 июля, в 5:38 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Кооперативной в Мукачево. Там загорелось складское здание почтовой организации "Новая почта". Об этом сообщают в ГСЧС.
На ликвидации возгорания работали пять единиц техники и 22 человека личного состава. В 6:14 пожар удалось локализовать и в 07:05 полностью ликвидировать. Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. Погибших и травмированных на пожаре не было.
Напомним, в ночь на 19 июня, к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках, что находятся в с. Пушкино Виноградовского района Закарпатской области. огонь успел уничтожить сельскохозяйственное оборудование, крышу зданий 5 тонн кукурузы и одну тонну сена.
Недавно, сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".
Ранее на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.
Также во Львове произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.
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