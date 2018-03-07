В Мукачево грабители через дыру в крыше обчистили хранилище банка

Сегодня, 21:45

Злоумышленники смогли продолбить несколько уровней железобетонного перекрытия банка

В Мукачево грабители через дыру в крыше обчистили хранилище банка

В Мукачево неизвестные грабители проникли в хранилище филиала VS Банка и обчистили там до 35 банковских ячеек, в которых находились ценности клиентов. Инцидент произшел ночью субботы, 3 марта, сообщает Мукачево.net.

Издание опубликовало любительское видео из банковского хранилища сразу после обнаружения ограбления. Также выложен ролик, как грабители проникали в хранилище.

"На нем видно насколько грубым было ограбление. Злоумышленник или группа злоумышленников выламывали все как говорится "по живому", чтобы добраться через крышу в хранилище банка, расположенного на третьем этаже здания в центре города на углу улиц Валенберга и Беляева", – пишет издание.

Отмечается, что злоумышленники смогли продолбить несколько уровней железобетонного перекрытия банка.

"Трудно себе представить, чтобы это было сделано за несколько часов или даже день. Тем более, без чрезмерного шума и вибрации. Следовательно, возникает сразу вопрос, почему не сработали системы сигнализации на движение, звук и тому подобное. Причем не только в этом здании, где расположено отделение VS банка, но и в соседних", – говорится в сообщении.

По информации источников издания, грабители "вычистили" до 35 индивидуальных сейфов-пеналов. В то же время, по информации полиции, к ним пока обратилось 22 вкладчики банка с заявлением о краже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.5 ст.185 УК Украины). Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Запорожье обезвредили хакерскую группировку, участники которой планировали похищать деньги со счетов клиентов государственных банковских учреждений. 

Ранее банковских воров задержали в Черниговской области. В общей сложности добычей преступников стал один миллион гривен. Действовали они по всему региону по одной схеме: механически повреждали устройство, затем через отверстие подсоединяли к нему специальное программное обеспечение, которое и посылало аппарату команду выдать наличные. 
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