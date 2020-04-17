В Мукачево и Житомире на Пасху закроют церкви для прихожан

В Мукачево на период пасхальных праздников во время карантина из-за коронавируса закроют все церкви. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook.

"Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТО. Ограничения касаются и религиозных заведений – все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

При этом разрешено работать аптекам, автозаправочным станциям и продуктовым магазинам.

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Также в горсовете сообщили, что на выходные в городе перекроют движение транспорта на нескольких улицах.

Также запрет на проведение религиозных мероприятий на пасхальные праздники ввел Житомирский городской совет. Такое решение приняли 16 апреля, говорится на сайте Житомирского горсовета.

На территории Житомирской объединенной территориальной общины запретили посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях в период 18–20 апреля 2020 года всем, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.

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Священникам рекомендуют призывать прихожан оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и смотреть трансляции богослужений.

Контролировать соблюдение ограничений будет полиция, Нацгвардия и муниципальная инспекция городского совета.

Кроме того, на период празднования пасхальных праздников в Житомире будет остановлена работа городского электротранспорта.

Напомним, главный санврач Житомирской области требует закрыть четыре города и запретить частные авто.

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Кроме того, недавнов Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка.

Смотрите, как дома на карантине самостоятельно спечь пасхальный кулич:

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