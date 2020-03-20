В Мукачево остановят общественный транспорт и перекроют центр города

В Закарпатской области власти Мукачево решили серьезно ужесточить карантин, введенный из-за коронавируса – на выходные будет перекрыт центр города и остановят работу общественного транспорта.

Об этом заявил мэр города Андрей Балога, сообщает местный ресурс "Закарпатье онлайн".

"Только провели заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где одобрили дополнительные карантинные мероприятия на территории Мукачевского городского ОТГ", – сказал он.

Градоначальник добавил, что прежде всего будет прекращена работа всех торговых центров.

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"Условий карантина должны придерживаться все заведения и учреждения без исключения и это принципиальное решение. Завтра прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные", - резюмировал он.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска, где ранее подтвердили первый случай коронавируса, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.

Также мы сообщали о том, что в Министерстве внутренних дел предупредили о возможности серьезного ужесточения карантинных мероприятий и введении чрезвычайного положения.

Как сообщил советник главы МВД Иван Варченко, в стране могут ввести комендантский час и жестко ограничить передвижение граждан.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили о чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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