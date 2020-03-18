В Мукачеве снова стреляли: есть раненый

По предварительной версии, стрельба произошла на фоне бытового конфликта

Во вторник вечером, 17 марта, в Мукачеве, где ранее полицейский-взяточник стал "героем" Youtube, произошла стрельба, в ходе которой был ранен таксист.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел около 22:00, пострадавший работает таксистом, ему 53 года.

По словам журналиста, стреляли из серебристого Опеля на улице Томаша Масарика возле заправки. По предварительной версии, стрельба произошла на фоне бытового конфликта.

Реклама

Фото: t.me/VGlagola

Пострадавший мужчина с огнестрельным ранением был госпитализирован.

Авто нападавших разыскивает полиция.

Как сообщали "Сегодня", 7 февраля в Мукачеве на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

А 8 февраля в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачеве. Видео задержания появилось в сети.

В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

Правоохранительными органами рассматриваются две версии указанного преступления – это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися преступной деятельностью на территории города Мукачева и всей Закарпатской области, и преступление, совершено по заказу.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама