"Поплыли" могилы и венки: в Мукачево затопило кладбище (видео)

В Мукачево (Закарпатская область) в городском микрорайоне "Паланок" затопило кладбище.

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Об этом сообщил местный телеканал "М-Студио", разместив соответствующее видео.

"В мукачевском микрорайоне "Паланок" затопило кладбище. Хуже всего то, что в воде оказались именно свежие могилы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации канала, практически сплошное болото даже та часть кладбища, где еще продают места.

В Мукачево затопило кладбище

В то же время, как сообщили "Укринформу", в пресс-службе Управления ГСЧС в Закарпатской области, на подтопленное кладбище выехали спасатели, которые должны дать оценку ситуации и попытаются откачать воду.

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Пресс-секретарь Закарпатского управления ГСЧС Наталья Батыр также отметтила, что на Закарпатье готовятся к подтоплению из-за сильных дождей и снегопадов.

"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом – в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", – рассказала она.

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