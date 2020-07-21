В МВД опровергли информацию о том, что луцкий террорист лечился в психбольнице

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, не лечился в психиатрической больнице. Глава МВД также попросил СМИ быть осторожными в распространении информации о террористе. Об этом он заявил во время брифинга в Луцке.

Реклама

"Вы (СМИ. – Ред.) распространили информацию о том, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация", - сказал Аваков.

Также, по словам министра, у захватчика есть смартфон и он отслеживает все новости. Поэтому Аваков призвал "быть очень аккуратными в комментариях". По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

В тренде Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Также ранее мы сообщали, что в Луцке прогремели взрывы. Террорист пытается сбить полицейский дрон.

Реклама

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Владимир Грисюк, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама