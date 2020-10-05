В ночном клубе Ужгорода стреляли: есть пострадавший (фото)

Между двумя компаниями возник конфликт на почве ревности

В Ужгороде произошла драка со стрельбой в одном из развлекательных заведений города. Один человек пострадал, его забрали в больницу с пулевым ранением.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 5 октября около часа ночи на улице Швабской. На почве ревности поссорились две компании. Конфликт перерос в драку на улице у входа в ночной клуб.

В ходе драки 21-летний житель Мукачево начал стрелять в своего оппонента. В результате 29-летний житель Ужгорода госпитализирован с пулевым ранением, а стрелок и другие участники конфликта доставлены в отделение полиции.

По данному факту открыли уголовное производстве по статье о хулиганских действиях с применением оружия (ч.4 ст.208 УПК Украины), стрелка отправили в изолятор временного содержания.

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Ранее мы сообщали, что СБУ задержала злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы.

Также напомним, в Киеве мотоциклист стрелял по прохожим и поплатился. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельств происшествия.

Мотоциклист стрелял в прохожих в Киеве

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