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В новогоднюю ночь в Карпатах заблудился турист

1 января, 14:16

Четыре спасателя отправились искать мужчину

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В новогоднюю ночь во время прохождения туристического маршрута на Говерле заблудился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба спасетелей.

"Так, 1 января в 1:30 спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на горе Говерла, Раховского района, потерял ориентир местности и заблудился житель города Кременец Тернопольской области", — говорится в сообщении.

На поиски мужчины из села Лазещина отправились четыре спасателя.

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"В 7:00 турист был обнаружен в районе подножия Говерлы между лугами Гропа и Кознеска и доставлен в село Лазещина Раховского района. Медицинской помощи человек не требовал", — отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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Карпаты туристы говерла

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