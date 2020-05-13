Во Львовской области мужчина угрожал взорвать ресторан

Во вторник,12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники Львовской области, где ранее решили продлить карантин, зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него с собой гранату и он собирается взорвать ее.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

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"В ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

На месте происшествия работали сотрудники служб и подразделений полиции Львовской области, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители приняли все меры, чтобы не допустить взрыва. Переговоры с мужчиной в ресторане проводил глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Злоумышленником оказался 27-летний львовянин, который был задержан в ходе спецоперации около 22.40. Оружия и боеприпасов при нем не было.

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Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет. Проводится досудебное расследование.

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Ранее в результате взрыва возле одной из больниц во Львове погиб 43-летний мужчина. По версии следствия, смерть настала от взрыва ручной гранаты.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, это 38-летний местный житель.

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