В Ивано-Франковске неизвестные обстреляли троллейбус

Сегодня, 17:04

По версии полицейских, в ветровое стекло "рогатого" хулиганы могли бросить камень

В стекле появилась трещина. Фото: galka.if.ua
В стекле появилась трещина. Фото: galka.if.ua

В Ивано-Франковске неизвестные обстреляли троллейбус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

01_84

"В нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Произошло это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло. Водитель троллейбуса сразу открыла дверь и выпустила пассажиров. Не понимаю, какие мотивы могли быть у человека, чтобы в обед выстрелить в троллейбус", – сказано в сообщении.

К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс".

В то же время в патрульной полиции уже появилась другая версия по данному происшествию.

"Водитель, управляя троллейбусом, услышала удар в ветровое стекло и заметила трещину. Сначала у нас возникло подозрение, что стреляли из пневматического оружия. Патрульные обследовали все прилегающие улицы, но стрелка не нашли, как и очевидцев происшествия", – рассказали нашему сайту в пресс-службе патрульной полиции Прикарпатья.

По мнению патрульных,  в троллейбус не стреляли, а бросили камень, либо хулиганы "упражнялись" в стрельбе из рогатки.

Напомним, недавно в центре Харькова неизвестные стреляли в троллейбус № 2 и попали в дверь, было много осколков. К счастью, обошлось без пострадавших. Скорее всего, стреляли из пневматического оружия.

Ранее сайт "Сегодня" писал  обо всех "за" и "против" введения свободного владения оружием в ближайшее время.  
водитель, мэр, Ивано-Франковск, хулиганы, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Ивано-Франковске неизвестные обстреляли троллейбус". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Во Франции водитель протаранил мечеть

Вчера, 20:17

Транспортное средство намеренно протаранило входные двери мечети аль-Вифак. Машина полностью въехала внутрь

Запорожье

фото Наше Місто

Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом под Запорожьем

10 Августа, 20:47

Полиция Запорожской области открыла уголовное производство по факту ДТП.
Загрузка...

Запад

В Ровенской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста

8 Августа, 13:17

В крови водителя обнаружили 1,27 промилле алкоголя

Запад

В Хмельницкой области грузовик с зерном опрокинулся в реку

6 Августа, 18:39

В результате падения два человека оказались зажаты металлическими конструкциями  кабины грузовика
Загрузка...