В Ивано-Франковске неизвестные обстреляли троллейбус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"В нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Произошло это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло. Водитель троллейбуса сразу открыла дверь и выпустила пассажиров. Не понимаю, какие мотивы могли быть у человека, чтобы в обед выстрелить в троллейбус", – сказано в сообщении.

К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс".

В то же время в патрульной полиции уже появилась другая версия по данному происшествию.

"Водитель, управляя троллейбусом, услышала удар в ветровое стекло и заметила трещину. Сначала у нас возникло подозрение, что стреляли из пневматического оружия. Патрульные обследовали все прилегающие улицы, но стрелка не нашли, как и очевидцев происшествия", – рассказали нашему сайту в пресс-службе патрульной полиции Прикарпатья.

По мнению патрульных, в троллейбус не стреляли, а бросили камень, либо хулиганы "упражнялись" в стрельбе из рогатки.

Напомним, недавно в центре Харькова неизвестные стреляли в троллейбус № 2 и попали в дверь, было много осколков. К счастью, обошлось без пострадавших. Скорее всего, стреляли из пневматического оружия.

Ранее сайт "Сегодня" писал обо всех "за" и "против" введения свободного владения оружием в ближайшее время.