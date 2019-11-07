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В областном центре Волыни варвары похитили символ города

7 ноября, 16:24

Бронзовый кликун, стоимостью 25 тысяч гривен, продержался на месте всего неделю

В областном центре Волыни, в ночь на 7 ноября, неизвестные похитили скульптуру луцкого кликуна – одного из главных символов города. Скульптура была изготовлена ​​из бронзы, ее стоимость – 25 тыс. гривен.

"Первого ноября во Луцке на Театральной площади у Солнечных часов установили очередную скульптуру луцкого кликуна. Планировали изготовить и установить еще ряд скульптур и разработать туристический маршрут по городу. Сегодня утром выяснилось, что скульптуру варварски вырвали вместе с креплением. Очень трудно подобрать удачные комментарии, когда уничтожают то, что сделано с любовью к городу", – сообщается на сайте мэрии Луцка.

Следователи предварительно квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

"Если кому-нибудь известна информация относительно кражи, просим позвонить на 102, или сообщить в управление туризма Луцкого городского совета, по тел. 777 956, 777 924, или 05 0202 81 88", – призывают в ЛГС.

Известно, что это уже не первая подобная кража. В октябре прошлого года похитили скульптуры луцкого кликуна, который находился по улице Леси Украинский. Причастными к преступлению оказались двое 15-летних местных жителей. Дело направлено в суд.

Ранее в областном центре Волыни неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко. У подножия хулиганы нанесли надпись – "Луцк мертв".

Ранее во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище" на Холме Славы похитили бронзовый барельеф с могилы диверсанта Николая Кузнецова.

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мэрия памятник Волынь Луцк бронза

Источник: Сегодня

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