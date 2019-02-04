В одном из отелей Яремче транслировали российский телеканал
На данный момент трансляция телеканала уже прекращена
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно со Службой безопасности Украины прекратили трансляцию российского канала "Телерадиосеть Благих Новостей" в одном из отелей города Яремче, что на Прикарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального совета.
"По результатам сотрудничества с управлением Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и профилактической беседы его работников с руководством отеля показ этого российского телеканала, который распространялся со спутника, прекращен", – отметили в Нацсовете.
О трансляции российского телеканала узнали от жителя области
Отметим, что этот телеканал в соответствии с решением Национального совета от 31.08.2016 № 1924 ограничен для распространения на территории Украины.
Напомним, в Молдове запретили российские пропагандистские СМИ.
Как сообщалось ранее, Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), контролирующий деятельность теле- и радиоретрансляторов, в четверг на заседании принял решение запретить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории республики.
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