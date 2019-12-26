В отеле Ужгорода задержали сутенершу: что грозит женщине

Женщина подыскивала клиентов для своей знакомой через интернет

Фото: Полиция Закарпатской области

В одном из отелей Ужгорода полицейские задержали женщину-сутенера и ее "подопечную". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области.

Выяснилось, что в гостинице женщина занималась сводничеством.

"22-летняя жительница Виноградовского района свела для предоставления сексуальных услуг 22-летнюю ужгородку с клиентом", – рассказали в полиции.

За свои услуги женщины получили от клиента по 100 долларов. Выяснилось, что сводница подыскивала клиентов для своей знакомой через интернет. По данному факту уже начали расследование. Сутенерше грозит штраф или до двух лет лишения свободы, а на саму проститутку составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram