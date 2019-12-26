Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

В отеле Ужгорода задержали сутенершу: что грозит женщине

26 декабря, 10:31

Женщина подыскивала клиентов для своей знакомой через интернет

Фото: Полиция Закарпатской области

Фото: Полиция Закарпатской области

В одном из отелей Ужгорода полицейские задержали женщину-сутенера и ее "подопечную". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области.

Выяснилось, что в гостинице женщина занималась сводничеством.

"22-летняя жительница Виноградовского района свела для предоставления сексуальных услуг 22-летнюю ужгородку с клиентом", – рассказали в полиции.

За свои услуги женщины получили от клиента по 100 долларов. Выяснилось, что сводница подыскивала клиентов для своей знакомой через интернет. По данному факту уже начали расследование. Сутенерше грозит штраф или до двух лет лишения свободы, а на саму проститутку составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

женщина Ужгород отели разоблачение сутенер сутенерство Закарпатская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больнице
В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больницеЗапад
В Ровенском зоопарке появились олени необычной породы
В Ровенском зоопарке появились олени необычной породыЗапад
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру Львова
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру ЛьвоваЗапад
Во Львове обстреляли пассажирский автобус
Во Львове обстреляли пассажирский автобусЗапад
Метели и гололед: в Украине резко ухудшилась погода
Метели и гололед: в Украине резко ухудшилась погодаЗапад
Терпение лопнуло: соседи женщин, превративших квартиру в мусорку, пришли наводить порядок
Терпение лопнуло: соседи женщин, превративших квартиру в мусорку, пришли наводить порядокЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...